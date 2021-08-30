Жиру повторил достижение Балотелли в «Милане»

В рамках второго тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле встречался с «Кальяри». Хозяева отпраздновали разгромную победу со счетом 4:1. Двумя голами в составе «россонери» отметился французский форвард Оливье Жиру, подписанный в летнее трансферное окно.

Как информирует твиттер-аккаунт OptaPaolo, 34-летний нападающий стал первым игроком миланского гранда за последние восемь лет, которому удалось оформить дубль в своем дебютном домашнем поединке в Серии А. В 2013 году подобное достижение покорилось итальянцу Марио Балотелли.

«Милан» отпраздновал две победы на старте Серии А и с шестью баллами находится в лидирующей группе.