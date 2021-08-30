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Серия А

​«Не забываем предателей»: ультрас «Милана» предостерегают Доннарумму

30 Августа 2021 • 14:54 Комментировать (1)
Милан
4:1
Кальяри
окончен

Активные болельщики «Милана» перед воскресным поединком Серии А против «Кальяри» вывесили несколько баннеров, касающиеся теперь уже экс-вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы.

«Мы не забываем предателей. Будь осторожен, когда вернёшься в Милан», - написано на одном из баннеров, пишет Football Italia.

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником «Милана». Этим летом он отказался продлевать контракт и перебрался в «ПСЖ».

Добавим, что «Милан» разгромил «Кальяри» во втором туре чемпионата Италии со счётом 4:1. Дублем отметился новичок команды Оливье Жиру.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
3Tituli
30 Августа 2021 в 15:35
Глорье! Какие могут быть претензии к человеку, который захотел заработать бабок, притом максимально безвредным для клуба образом? Он же не в Юве или Интер перешел, да к тому же у Милана в принципе туманные перспективы как в области чемпионата, так и ЛЧ...
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