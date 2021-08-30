​«Не забываем предателей»: ультрас «Милана» предостерегают Доннарумму

Активные болельщики «Милана» перед воскресным поединком Серии А против «Кальяри» вывесили несколько баннеров, касающиеся теперь уже экс-вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы.

«Мы не забываем предателей. Будь осторожен, когда вернёшься в Милан», - написано на одном из баннеров, пишет Football Italia.

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником «Милана». Этим летом он отказался продлевать контракт и перебрался в «ПСЖ».

Добавим, что «Милан» разгромил «Кальяри» во втором туре чемпионата Италии со счётом 4:1. Дублем отметился новичок команды Оливье Жиру.