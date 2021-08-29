Жиру оформил дубль в матче за «Милан»

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру феерит в втором официальном матче за «Милан» после перехода из лондонского «Челси». На 42-й минуте поединка с «Кальяри» в рамках второго тура итальянской Серии А Жиру забил с пенальти, назначенного в ворота сардинцев за игру рукой полузащитника Кевина Строотмана. И это уже дубль для форварда.

Первый свой гол за миланцев Оливье Жиру забил с игры на 26-й минуте с передачи испанца Браима Диаса. Счёт противостояния - 4:1 в пользу команды француза. Напомним, трансфер Оливье Жиру обошелся «россонери» всего в 1 миллион евро.

Этот матч станет для команд последним перед грядущей паузой на матчи международных сборных.