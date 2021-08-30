Пиоли - об игроках «Милана»: «Они знают, что делают»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от выступления своих подопечных в матче второго тура итальянской Серии А против сардинского «Кальяри», выигранного 4:1.

«Тепло и энтузиазм фанатов на трибунах позволили нам направить эмоции на достижение нужного результата. Возможно, ребята не всегда слышат мои указания с бровки поля, но я уверен, они знают что делают», - сказал Пиоли в интервью DAZN.

Разгромив «Кальяри», «Милан» присоединился к компании команд, ещё не терявших зачётные баллы в текущем сезоне чемпионата. Рядом с «россонери» расположились римские «Лацио» и «Рома», а также «Наполи» и извечные соперники из «Интера».