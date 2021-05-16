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Мхитарян ответил на вопрос о своём будущем в «Роме»

16 Мая 2021, 09:39,

Капитан сборной Армении и действующий игрок итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян не определился, в какой команде продолжит карьеру. 

В интервью для DAZN Генрих сообщил, что влюблён в «Рому», однако ему нужно всё взвесить, чтобы принять окончательное решение. Мхитарян заметил, что нынешний сезон стал для него лучшим в составе римского клуба. Слухи об уходе плеймейкера появились после того, как «волки» официально объявили о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды в следующем сезоне. Португальский специалист поругался с армянским футболистом, когда оба находились в расположении «Манчестер Юнайтед». 

Ещё ранее итальянским СМИ стало известно, что Мхитарян уже попросил своего агента подыскать ему новый клуб. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Рома, Генрих Мхитарян
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