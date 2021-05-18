Отец игрока «Дженоа» разгромил автомобили руководства «Ромы»

Права на Джанлуку Скамакку принадлежат «Сассуоло», но в текущем сезоне на правах аренды выступает за «Дженоа».

Отец Джанлуки, одетый в толстовку с логотипом «Сассуоло», пробрался к офису «Ромы», где разгромил находящиеся на парковке автомобили. Пострадало имущество директора клуба Моргана де Санктиса, а также гендиректора команды Тьягу Пинту. Также повреждённым оказалась машина помощника главного наставника сборной Италии Аттилио Ломбардо. Причины нападения устанавливаются полицией, которая задержала Эмилиано Скамакку на месте преступления. Об этом сообщает Football Italia.

Джанлука Скамакка является воспитанником «Ромы», но за основу римлян не провёл ни одного матча. В свои 22 года нападающий сменил пять клубов, больше всего сыграв за «Асколи».