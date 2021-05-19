«Дженоа» может пригласить Рецу из «Аталанты»

«Грифоны» собираются кардинальным образом поменять состав, и уже в мае руководство «Дженоа» присматривается к потенциальным новичкам.

По данным Calciomercato, тренерский штаб «Дженоа» попросил руководство провести трансфер Аркадиуша Рецы, который сезон 2020/21 провёл на правах аренды в «Кротоне» из «Аталанты». Клуб из Бергамо ангажировал поляка в 2018 году из «Вислы».

25-летний футболист может стать идеальной заменой Луке Пеллегрини, которого под свои знамёна вернёт летом «Ювентус». В нынешнем сезоне левый полузащитник сборной Польши провёл в Серии А 30 матчей, набрав по системе гол+пас девять очков.