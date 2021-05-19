«Кальяри» может стать новым клубом Кокорина

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19 Мая 2021, 15:03,
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не смог себя проявить в текущем сезоне Серии А, выйдя на поле всего в трёх матчах в составе флорентийской команды. Восстановившись после травмы. Россиянин попадает в заявку, но не получает шанса проявить себя.
Сalciomercatoweb сообщает о возможном уходе 30-летнего Кокорина в «Кальяри», откуда в обратном направлении может последовать вратарь Алессио Краньо, за которого просят порядка 20 млн евро. Российский футболист может статью частью сделки вместе с защитником Лоренцо Венути.
Напомним, что полгода назад Кокорин сменил «Спартак» на «Фиорентину» за 4,5 млн евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Кальяри
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