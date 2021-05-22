Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина» с Кокориным сыграла по нулям с «Кротоне», гол Шомуродова принёс победу «Дженоа»

22 Мая 2021, 23:45,

В субботу завершился чемпионат Италии сезона 2020/21 для шести команд. «Фиорентина» не сумела напоследок обыграть «Кротоне», который завершил сезон на предпоследнем месте (0:0). Российский форвард Александр Кокорин вернулся на поле после травмы, но не отметился результативными действиями.

Гол Элдора Шомуродова позволил «Дженоа» одолеть «Кальяри» (1:0). А вот «Сампдория» разнесла «Парму» (3:0).

Протокол игры  
Кротоне 0:0 Фиорентина
Креспи Джан Марко Джиджи Коффи   44' Марроне Лука Куомо Джузеппе Перейра Педру II Мессьяс Жуниор Чигарини Лука   76' (Дзанеллато Никколо (   76'   83') Бенали Ахмед Молина Сальваторе Уна Адам Сими Нванкво
Запасные: Рисполи Андреа Драгус Денис Д'Альтерио Франческо Эдуардо Энрике Ривьер Эммануэль Якубив Сержио Вулич Милош Петриччоне Якопо Феста Марко Рохас Луис Д'Априле Джиованни
Терраччиано Пьетро Мартинес Лукас II Оливера Максимильяно Касерес Мартин   83' (Роша Игор II (   83') Венути Лоренцо   63' (Кальехон Хосе (   63') Бонавентура Джакомо Пульгар Эрик   25'   46' (Валеро Борха (   46') Кастровилли Гаэтано   44'   46' (Эйссерик Валентин (   46') Бираги Кристиано Влахович Душан Рибери Франк   76' (Кокорин Александр (   76')
Запасные: Монтьель Кристобаль Куаме Кристиан Понси Фабио Амрабат Софьян Бьянко Алессандро Рикко Якопо Баррека Антонио
22 мая. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).
Протокол игры  
Кальяри 0:1 Дженоа
    15' Шомуродов Элдор (0:1)
Краньо Алессио Ругани Даниэле Клаван Рагнар Карбони Андреа   77' Нандес Найтан   46' (Дзаппа Габриэле (   46') Марин Рэзван Дейола Алессандро   69' (Симеоне Джованни (   69') Ликояннис Хараламбос   80' (Соттил Рикардо (   80') Наингголан Раджа   10' (Дункан Альфред (   10') Педро Жоао Черри Альберто   69' (Перейро Гастон (   69')
Запасные: Трамони Маттео Чеппители Лука Викарио Гульельмо Годин Диего Асамоа Квадво Паволетти Леонардо Арести Симоне
Палеари Альберто Гольданига Эдоардо Сапата Кристиан Мазиелло Андреа   46' (Бехрами Валон (   46'   51'   83') Пьяца Марко Мелегони Филиппо   64' Ровелла Николо Стротман Кевин   90' Дзаппакоста Давиде   90' (Кришито Доменико (   90') Пандев Горан   57' (Зайц Миха (   57') Шомуродов Элдор   86' (Радованович Иван (   86')
Запасные: Гильоне Паоло Портанова Маноло Касо Джузеппе Перин Маттиа Бадель Милан Дестро Маттиа Маркетти Федерико
22 мая. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
Протокол игры  
Сампдория 3:0 Парма
(1:0) Квальярелла Фабио 20'    
(2:0) Колли Омар 44'    
(3:0) Габбьядини Маноло 64'    
Летица Карло Лерис Мехди   48' Феррари Алекс   80' (Реджини Васко (   80') Йосида Майя Колли Омар Ауджелло Томмазо Кандрева Антонио   80' (Торрегросса Эрнесто (   80') Экдаль Альбин   73' (Адриен Силва (   73') Янкто Якуб Габбьядини Маноло   73' (Верре Валерио (   73') Квальярелла Фабио   80' (Аскилдсен Кристоффер (   80')
Запасные: Аудеро Эмиль Кейта Бальде Роша Кайке Равалья Никола Рамирес Гастон Ла Гумина Антонино Дамсгор Миккель
Сепе Луиджи Диркс Дан Бани Маттиа   49' Валенти Лаутаро   46' (Загаритис Василиос (   46') Лорини Венсан   73' (Болог Ботонд (   73') Косновски Марк Бругман Гастон   61' (Пелле Грациано (   61') Эрнани Азеведо Бузи Максим   85' (Траоре Чака (   85') Корнелиус Андреас Жервиньо Куасси   61' (Зом Симон (   61')
Запасные: Алвеш Бруну Камара Дрисса Коломби Симоне
22 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Дженоа, Сампдория, Парма, Элдор Шомуродов, Александр Кротов
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