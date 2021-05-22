«Фиорентина» с Кокориным сыграла по нулям с «Кротоне», гол Шомуродова принёс победу «Дженоа»

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22 Мая 2021, 23:45,
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В субботу завершился чемпионат Италии сезона 2020/21 для шести команд. «Фиорентина» не сумела напоследок обыграть «Кротоне», который завершил сезон на предпоследнем месте (0:0). Российский форвард Александр Кокорин вернулся на поле после травмы, но не отметился результативными действиями.
Гол Элдора Шомуродова позволил «Дженоа» одолеть «Кальяри» (1:0). А вот «Сампдория» разнесла «Парму» (3:0).
Протокол игры
|Кротоне
|0:0
|Фиорентина
Креспи Джан Марко • Джиджи Коффи • 44'Марроне Лука • Куомо Джузеппе • Перейра Педру II • Мессьяс Жуниор • Чигарини Лука 76' ( Дзанеллато Никколо ( 76' ) • 83'Бенали Ахмед • Молина Сальваторе • Уна Адам • Сими Нванкво
Запасные: Рисполи Андреа • Драгус Денис • Д'Альтерио Франческо • Эдуардо Энрике • Ривьер Эммануэль • Якубив Сержио • Вулич Милош • Петриччоне Якопо • Феста Марко • Рохас Луис • Д'Априле Джиованни
Терраччиано Пьетро • Мартинес Лукас II • Оливера Максимильяно • Касерес Мартин 83' ( Роша Игор II ( 83') • Венути Лоренцо 63' ( Кальехон Хосе ( 63') • Бонавентура Джакомо • Пульгар Эрик 25' 46' ( Валеро Борха ( 46') • Кастровилли Гаэтано 44' 46' ( Эйссерик Валентин ( 46') • Бираги Кристиано • Влахович Душан • Рибери Франк 76' ( Кокорин Александр ( 76')
Запасные: Монтьель Кристобаль • Куаме Кристиан • Понси Фабио • Амрабат Софьян • Бьянко Алессандро • Рикко Якопо • Баррека Антонио
22 мая. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).
Протокол игры
|15' Шомуродов Элдор (0:1)
Краньо Алессио • Ругани Даниэле • Клаван Рагнар • Карбони Андреа • 77'Нандес Найтан 46' ( Дзаппа Габриэле ( 46') • Марин Рэзван • Дейола Алессандро 69' ( Симеоне Джованни ( 69') • Ликояннис Хараламбос 80' ( Соттил Рикардо ( 80') • Наингголан Раджа 10' ( Дункан Альфред ( 10') • Педро Жоао • Черри Альберто 69' ( Перейро Гастон ( 69')
Запасные: Трамони Маттео • Чеппители Лука • Викарио Гульельмо • Годин Диего • Асамоа Квадво • Паволетти Леонардо • Арести Симоне
Палеари Альберто • Гольданига Эдоардо • Сапата Кристиан • Мазиелло Андреа 46' ( Бехрами Валон ( 46' 51' ) • 83'Пьяца Марко • Мелегони Филиппо • 64'Ровелла Николо • Стротман Кевин • 90'Дзаппакоста Давиде 90' ( Кришито Доменико ( 90') • Пандев Горан 57' ( Зайц Миха ( 57') • Шомуродов Элдор 86' ( Радованович Иван ( 86')
Запасные: Гильоне Паоло • Портанова Маноло • Касо Джузеппе • Перин Маттиа • Бадель Милан • Дестро Маттиа • Маркетти Федерико
22 мая. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
Протокол игры
|(1:0) Квальярелла Фабио 20'
|(2:0) Колли Омар 44'
|(3:0) Габбьядини Маноло 64'
Летица Карло • Лерис Мехди • 48'Феррари Алекс 80' ( Реджини Васко ( 80') • Йосида Майя • Колли Омар • Ауджелло Томмазо • Кандрева Антонио 80' ( Торрегросса Эрнесто ( 80') • Экдаль Альбин 73' ( Адриен Силва ( 73') • Янкто Якуб • Габбьядини Маноло 73' ( Верре Валерио ( 73') • Квальярелла Фабио 80' ( Аскилдсен Кристоффер ( 80')
Запасные: Аудеро Эмиль • Кейта Бальде • Роша Кайке • Равалья Никола • Рамирес Гастон • Ла Гумина Антонино • Дамсгор Миккель
Сепе Луиджи • Диркс Дан • Бани Маттиа • 49'Валенти Лаутаро 46' ( Загаритис Василиос ( 46') • Лорини Венсан 73' ( Болог Ботонд ( 73') • Косновски Марк • Бругман Гастон 61' ( Пелле Грациано ( 61') • Эрнани Азеведо • Бузи Максим 85' ( Траоре Чака ( 85') • Корнелиус Андреас • Жервиньо Куасси 61' ( Зом Симон ( 61')
Запасные: Алвеш Бруну • Камара Дрисса • Коломби Симоне
22 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Дженоа, Сампдория, Парма, Элдор Шомуродов, Александр Кротов