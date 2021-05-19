«Кальяри»: «У нас нет интереса к Кокорину»

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19 Мая 2021, 18:46,
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Спортивный директор «Кальяри» Стефано Капозукка дал комментарий по поводу потенциального перехода в команду российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, который мог бы стать частью сделки по трансферу в обратном направлении голкипера Алессио Краньо.
«Это исключено. У нас нет к нему интереса», — сказал Капозукка Sport24.
Напомним, что завершающийся сезон Кокорин начал в «Спартаке», но зимой уехал в Италию, правда, из-за травм так и не смог себя проявить во Флоренции, выйдя на поле всего три раза.
Трансферная стоимость Кокорина оценивается в 4,5 млн евро, его контракт с «фиалками» действует до лета 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Кальяри, Стефано Капозукка