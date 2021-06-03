Конти может продолжить карьеру в «Дженоа»

Итальянский защитник Андреа Конти, проведший десять матчей в Серии А в составе «Пармы» в сезоне 2020/21 на правах аренды из «Милана», может перебраться в «Дженоа».

Такими данными располагают журналисты Calciomercato. Сообщается, что зимой «Дженоа» уже пытался приобрести Конти на правах полугодичной аренды, однако тогда 27-летний итальянец сделал выбор в пользу «Пармы». Присутствие Конти не помогло «Парме» сохранить прописку в высшем дивизионе Италии, и теперь уроженец Лечче готов перебраться в Геную.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает услуги Конти на рынке труда в 7 миллионов евро, в то время как его контракт с «Миланом» истекает в июне 2022 года.