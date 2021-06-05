«Рома» и «Фиорентина» следят за Квайсоном

27-летний шведский форвард Робин Квайсон, контракт которого с «Майнцем» подходит к концу в июне, может продолжить карьеру в Серии А – в его услугах весьма заинтересованы «Фиорентина» и «Рома».

Квайсон, оцениваемый в 7,5 миллионов евро, в этом месяце сыграет за сборную Швеции на чемпионате Европы. «Рома» и «Фиорентина» запросили информацию о бывшем игроке «Палермо», но пока не общались с его окружением.

Квайсон в прошлом сезоне стал автором шести точных ударов и трёх результативных передач. Напомним, что цвета «Палермо» швед с ганскими корнями защищал в период с 2014 по 2017 годы, отличившись семью голами в Серии А.