Мхитарян ищет новый клуб из-за прихода Моуринью в «Рому»

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15 Мая 2021, 10:19,
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Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян решил покинуть итальянский коллектив по окончании сезона-2020/2021, утверждает Il Tempo.
Источник рапортует, что армянский футболист не хочет оставаться в римском клубе из-за прихода на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. 32-летний игрок уже попросил своего агента Мино Райолу найти ему новую команду.
Контракт Генриха с «волками» истекает по окончании текущего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше Серии А полузащитник забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 32 поединках.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Генрих Мхитарян