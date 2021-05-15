Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Мхитарян ищет новый клуб из-за прихода Моуринью в «Рому»

15 Мая 2021, 10:19,

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян решил покинуть итальянский коллектив по окончании сезона-2020/2021, утверждает Il Tempo.

Источник рапортует, что армянский футболист не хочет оставаться в римском клубе из-за прихода на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. 32-летний игрок уже попросил своего агента Мино Райолу найти ему новую команду.

Контракт Генриха с «волками» истекает по окончании текущего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А полузащитник забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 32 поединках.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Генрих Мхитарян
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