Мхитарян ищет новый клуб из-за прихода Моуринью в «Рому»

Атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян решил покинуть итальянский коллектив по окончании сезона-2020/2021, утверждает Il Tempo.

Источник рапортует, что армянский футболист не хочет оставаться в римском клубе из-за прихода на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. 32-летний игрок уже попросил своего агента Мино Райолу найти ему новую команду.

Контракт Генриха с «волками» истекает по окончании текущего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А полузащитник забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 32 поединках.