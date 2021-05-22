Дзаньоло разрешили тренироваться после 16-месячного лечения

Один из лидеров «Ромы» Николо Дзаньоло наконец-то получил разрешение от медицинского штаба «волков» приступить к тренировкам без ограничений. 21-летний талант пропустил практически 16 месяцев по причине двух серьезных травм колена. В последний раз подобное случилось 7 сентября прошлого года, и сегодня после консультации у специалиста в Австрии Дзаньоло начнет полноценно восстанавливать форму.

- Если однажды меня спросят, отвечу, что жизнь прекрасна, потому что несмотря на слезы, неудачи, боль и разочарования, она всегда позволяет вернуть улыбку на лицо. Давайте начнем все сначала, - написал Дзаньоло в «Инстаграме».