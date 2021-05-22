Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дзаньоло разрешили тренироваться после 16-месячного лечения

22 Мая 2021, 19:12,

Один из лидеров «Ромы» Николо Дзаньоло наконец-то получил разрешение от медицинского штаба «волков» приступить к тренировкам без ограничений. 21-летний талант пропустил практически 16 месяцев по причине двух серьезных травм колена. В последний раз подобное случилось 7 сентября прошлого года, и сегодня после консультации у специалиста в Австрии Дзаньоло начнет полноценно восстанавливать форму.

- Если однажды меня спросят, отвечу, что жизнь прекрасна, потому что несмотря на слезы, неудачи, боль и разочарования, она всегда позволяет вернуть улыбку на лицо. Давайте начнем все сначала, - написал Дзаньоло в «Инстаграме».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Николо Дзаньоло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола