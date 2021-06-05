«Рома» нацелилась на Льориса

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05 Июня 2021, 00:22,
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Руководство «Ромы» готово пойти навстречу новому наставнику «волков» Жозе Моуринью, который хочет приобрести 34-летнего вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса.
Журналисты Calciomercato считают, что португалец хочет вновь поработать с вратарём сборной Франции, контракт которого с «Тоттенхэмом» теряет юридическую силу в конце июня 2022 года.
Услуги Льориса, который в июне примет участие на чемпионате Европы, оцениваются аналитиками Transfermarkt в 9 миллионов евро. В сезоне 2020/21 голкипер, доросший до 188 см, провёл 38 матчей в АПЛ и пропустил 45 голов. Лишь в 12 случаях он смог сохранить ворота в неприкосновенности.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Тоттенхэм, Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Уго Льорис, Апл