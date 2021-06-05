«Рома» нацелилась на Льориса

Руководство «Ромы» готово пойти навстречу новому наставнику «волков» Жозе Моуринью, который хочет приобрести 34-летнего вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса.

Журналисты Calciomercato считают, что португалец хочет вновь поработать с вратарём сборной Франции, контракт которого с «Тоттенхэмом» теряет юридическую силу в конце июня 2022 года.

Услуги Льориса, который в июне примет участие на чемпионате Европы, оцениваются аналитиками Transfermarkt в 9 миллионов евро. В сезоне 2020/21 голкипер, доросший до 188 см, провёл 38 матчей в АПЛ и пропустил 45 голов. Лишь в 12 случаях он смог сохранить ворота в неприкосновенности.