Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ааронс попал на радар «Ромы»

02 Июня 2021, 10:15,

Правый защитник «Норвича» Макс Ааронс может продолжить карьеру в Серии А, где за ним пристально наблюдают селекционеры «Ромы». Журналисты Calciomercato, опираясь на мнение коллег из LaRoma24, передают, что новый наставник «Ромы» Жозе Моуринью – большой поклонник таланта этнического ямайца.

Трансферный лист Ааронса оценивается аналитиками Transfermarkt в 20 миллионов евро. Защитник, проведший 45 матчей в Чемпионшипе в сезоне 2020/21, набрал по системе гол+пас семь очков. «Арсенал» и «Интер» также отслеживают ситуацию вокруг контракта Макса, который теряет юридическую силу только летом 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Рома, Норвич, Серия А, Трансферы футбола - лето 2021, Макс Ааронс
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