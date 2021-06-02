Ааронс попал на радар «Ромы»

Правый защитник «Норвича» Макс Ааронс может продолжить карьеру в Серии А, где за ним пристально наблюдают селекционеры «Ромы». Журналисты Calciomercato, опираясь на мнение коллег из LaRoma24, передают, что новый наставник «Ромы» Жозе Моуринью – большой поклонник таланта этнического ямайца.

Трансферный лист Ааронса оценивается аналитиками Transfermarkt в 20 миллионов евро. Защитник, проведший 45 матчей в Чемпионшипе в сезоне 2020/21, набрал по системе гол+пас семь очков. «Арсенал» и «Интер» также отслеживают ситуацию вокруг контракта Макса, который теряет юридическую силу только летом 2024 года.