«Рома» хочет провести трансфер Дака

22-летний центральный нападающий австрийского «Ред Булла» Патсон Дака может продолжить карьеру в Серии А, где за ним пристально следят селекционеры «Ромы».

Дака стал настоящим героем «Ред Булла», забив 27 голов в 28 матчах австрийской Бундеслиги. Кроме того, он отдал семь результативных передач в чемпионате страны. Дака – игрок национальной сборной Замбии, в его активе семь голов.

Журналисты Calciomercato сообщают, что «Рому» привлекают атлетизм, голевое чутьё и универсальность Дака, которого сравнивают с Андреа Белотти. В настоящий момент трансферный лист африканца оценивается в 22 миллиона евро.