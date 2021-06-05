«Рома» хочет провести трансфер Дака

|
05 Июня 2021, 00:36,
|
|
22-летний центральный нападающий австрийского «Ред Булла» Патсон Дака может продолжить карьеру в Серии А, где за ним пристально следят селекционеры «Ромы».
Дака стал настоящим героем «Ред Булла», забив 27 голов в 28 матчах австрийской Бундеслиги. Кроме того, он отдал семь результативных передач в чемпионате страны. Дака – игрок национальной сборной Замбии, в его активе семь голов.
Журналисты Calciomercato сообщают, что «Рому» привлекают атлетизм, голевое чутьё и универсальность Дака, которого сравнивают с Андреа Белотти. В настоящий момент трансферный лист африканца оценивается в 22 миллиона евро.
|
Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, Ред Булл Зальцбург, Патсон Дака