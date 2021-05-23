Поздний гол Мхитаряна вывел «Рому» в еврокубки, «Сассуоло» обыграл «Лацио»

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23 Мая 2021, 23:57,
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В борьбе за еврокубковые места в Серии А до последнего не было ясности. «Рома» проигрывала «Специи» (0:2) и рисковала не попасть в топ-7, но все же в концовке «волки» спаслись - 2:2. Победа «Сассуоло» над «Лацио» (2:0) не дала команде Роберто де Дзерби подняться выше восьмого места. «Торино» не сумел одолеть вылетающий во второй дивизион «Беневенто» (1:1).
Протокол игры
|(1:0) Верде Даниэле 6'
|(2:0) Побега Томмазо 38'
|52' Эль-Шаарави Стефан (2:1)
|85' Мхитарян Генрих (2:2)
Рафаэл Биттенкур • Виньяли Лука • Капрадосси Элио • Терци Клаудио • Бастони Симоне 68' ( Рамос Хуан ( 68') • Эстевес Науэль 88' ( Эрлич Мартин ( 88') • Агум Люсьен 71' ( Маджоре Джулио ( 71') • Побега Томмазо 46' ( Риччи Матео ( 46') • Верде Даниэле 68' ( Агудело Кевин ( 68') • Нзола М'Бала • Гьяси Эммануэль
Запасные: Исмайли Ардиан • Сена Лео • Крапикас Титас • Марчицца Риккардо • Сапонара Риккардо
Фузато Даниэл • Карсдорп Рик • Манчини Джанлука • Кумбулла Мараш • 90'Сантон Давиде 46' ( Рейнолдс Брайан ( 46') • Дарбо Эбрима 61' ( Вильяр Гонсало ( 61') • Кристанте Бриан • Педро Родригес 71' ( Пасторе Хавьер ( 71') • Мхитарян Генрих • Эль-Шаарави Стефан • Майораль Борха 60' ( Джеко Эдин ( 60')
Запасные: Боер Пьетро • Залевский Никола • Диавара Амаду • Киерво Риккардо • Жуан Жезус • Фарелли Симоне
23 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры
|(1:0) Кирьякопулос Георгиос 10'
|(2:0) Берарди Доменико 78'
Консильи Андреа • Тольян Йереми 74' ( Айхан Кан ( 74') • Кирикеш Влад • Феррари Джанмарко • Кирьякопулос Георгиос 50' • 61'Лопес Максим 75' ( Бурабия Мехди ( 75') • Локателли Мануэль • Берарди Доменико • Джуричич Филип 57' ( Капуто Франческо ( 57') • Бога Жереми 62' ( Рожерио да Силва ( 62') • Дефрель Грегоре 57' ( Траоре Хамед ( 57')
Запасные: Мюлдюр Мерт • Пеголо Джанлука • Распадори Джакомо • Гараслин Лукаш • Марлон • Обьянг Педро • Пелузо Федерико
Стракоша Томас • Марушич Адам • Пароло Марко • 90'Раду Стефан • Лаццари Мануэль 87' ( Бертини Марко ( 87') • Акпа-Акпро Жан-Даниэль 80' ( Моро Рауль ( 80') • Лукас Лейва 80' ( Эскаланте Гонсало ( 80') • Катальди Данило 87' ( Армини Николо ( 87') • Лулич Сенад • Корреа Хоакин 18' ( Фарес Мохамед ( 18') • Мурики Ведат
Запасные: Алиа Марко • Рейна Пепе • Патрик
23 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
Протокол игры
|(1:0) Бремер Глейсон 29'
|72' Тельо Андрес (1:1)
Уйкани Самир • Иццо Армандо 70' ( Белотти Андреа ( 70') • Бремер Глейсон • Буонджорно Алессандро • Войвода Мергим • Ринкон Томас 85' ( Бонаццоли Федерико ( 85') • Мандрагора Роландо • Верди Симоне 57' ( Линетти Кароль ( 57') • Ансальди Кристиан • Санабрия Антонио 70' ( Синго Уилфрид ( 70') • Дзадза Симоне
Запасные: Сиригу Сальваторе • Карамоко Ибрагим • Крюэзю Алтын • Н'Кулу Николя • Лянко Войнович
Манфредини Никколо • Глик Камил • Барба Федерико 46' ( Пастина Кристиан ( 46' ) • 90'Кальдирола Лука • Летиция Гаэтано • Дабо Брайан • Хетемай Перпарим • 78'Фулон Дам 57' ( Лападула Джанлука ( 57') • Ди Серио Джузеппе 88' ( Диамбо Амаду ( 88') • Импрота Риккардо 80' ( Саного Сирики ( 80') • Гайч Адольфо 57' ( Тельо Андрес ( 57')
Запасные: Лукателли Игор • Скьяттарелла Паскуале • Инсинье Роберто • Туиа Алессандро • Виола Николас
23 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Лацио, Сассуоло