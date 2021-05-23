Поздний гол Мхитаряна вывел «Рому» в еврокубки, «Сассуоло» обыграл «Лацио»

В борьбе за еврокубковые места в Серии А до последнего не было ясности. «Рома» проигрывала «Специи» (0:2) и рисковала не попасть в топ-7, но все же в концовке «волки» спаслись - 2:2. Победа «Сассуоло» над «Лацио» (2:0) не дала команде Роберто де Дзерби подняться выше восьмого места. «Торино» не сумел одолеть вылетающий во второй дивизион «Беневенто» (1:1).