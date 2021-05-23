Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Поздний гол Мхитаряна вывел «Рому» в еврокубки, «Сассуоло» обыграл «Лацио»

23 Мая 2021, 23:57,

В борьбе за еврокубковые места в Серии А до последнего не было ясности. «Рома» проигрывала «Специи» (0:2) и рисковала не попасть в топ-7, но все же в концовке «волки» спаслись - 2:2. Победа «Сассуоло» над «Лацио» (2:0) не дала команде Роберто де Дзерби подняться выше восьмого места. «Торино» не сумел одолеть вылетающий во второй дивизион «Беневенто» (1:1).

Протокол игры  
Специя 2:2 Рома
(1:0) Верде Даниэле 6'    
(2:0) Побега Томмазо 38'    
    52' Эль-Шаарави Стефан (2:1)
    85' Мхитарян Генрих (2:2)
Рафаэл Биттенкур Виньяли Лука Капрадосси Элио Терци Клаудио Бастони Симоне   68' (Рамос Хуан (   68') Эстевес Науэль   88' (Эрлич Мартин (   88') Агум Люсьен   71' (Маджоре Джулио (   71') Побега Томмазо   46' (Риччи Матео (   46') Верде Даниэле   68' (Агудело Кевин (   68') Нзола М'Бала Гьяси Эммануэль
Запасные: Исмайли Ардиан Сена Лео Крапикас Титас Марчицца Риккардо Сапонара Риккардо
Фузато Даниэл Карсдорп Рик Манчини Джанлука Кумбулла Мараш   90' Сантон Давиде   46' (Рейнолдс Брайан (   46') Дарбо Эбрима   61' (Вильяр Гонсало (   61') Кристанте Бриан Педро Родригес   71' (Пасторе Хавьер (   71') Мхитарян Генрих Эль-Шаарави Стефан Майораль Борха   60' (Джеко Эдин (   60')
Запасные: Боер Пьетро Залевский Никола Диавара Амаду Киерво Риккардо Жуан Жезус Фарелли Симоне
23 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры  
Сассуоло 2:0 Лацио
(1:0) Кирьякопулос Георгиос 10'    
(2:0) Берарди Доменико 78'    
Консильи Андреа Тольян Йереми   74' (Айхан Кан (   74') Кирикеш Влад Феррари Джанмарко Кирьякопулос Георгиос   50'   61' Лопес Максим   75' (Бурабия Мехди (   75') Локателли Мануэль Берарди Доменико Джуричич Филип   57' (Капуто Франческо (   57') Бога Жереми   62' (Рожерио да Силва (   62') Дефрель Грегоре   57' (Траоре Хамед (   57')
Запасные: Мюлдюр Мерт Пеголо Джанлука Распадори Джакомо Гараслин Лукаш Марлон Обьянг Педро Пелузо Федерико
Стракоша Томас Марушич Адам Пароло Марко   90' Раду Стефан Лаццари Мануэль   87' (Бертини Марко (   87') Акпа-Акпро Жан-Даниэль   80' (Моро Рауль (   80') Лукас Лейва   80' (Эскаланте Гонсало (   80') Катальди Данило   87' (Армини Николо (   87') Лулич Сенад Корреа Хоакин   18' (Фарес Мохамед (   18') Мурики Ведат
Запасные: Алиа Марко Рейна Пепе Патрик
23 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
Протокол игры  
Торино 1:1 Беневенто
(1:0) Бремер Глейсон 29'    
    72' Тельо Андрес (1:1)
Уйкани Самир Иццо Армандо   70' (Белотти Андреа (   70') Бремер Глейсон Буонджорно Алессандро Войвода Мергим Ринкон Томас   85' (Бонаццоли Федерико (   85') Мандрагора Роландо Верди Симоне   57' (Линетти Кароль (   57') Ансальди Кристиан Санабрия Антонио   70' (Синго Уилфрид (   70') Дзадза Симоне
Запасные: Сиригу Сальваторе Карамоко Ибрагим Крюэзю Алтын Н'Кулу Николя Лянко Войнович
Манфредини Никколо Глик Камил Барба Федерико   46' (Пастина Кристиан (   46'   90') Кальдирола Лука Летиция Гаэтано Дабо Брайан Хетемай Перпарим   78' Фулон Дам   57' (Лападула Джанлука (   57') Ди Серио Джузеппе   88' (Диамбо Амаду (   88') Импрота Риккардо   80' (Саного Сирики (   80') Гайч Адольфо   57' (Тельо Андрес (   57')
Запасные: Лукателли Игор Скьяттарелла Паскуале Инсинье Роберто Туиа Алессандро Виола Николас
23 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Лацио, Сассуоло
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