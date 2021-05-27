«Рома» и «Аталанта» сразятся за лидера «Специи»

Центральный полузащитник «Специи» Джулио Маджоре может продолжить карьеру в одном из грандов Серии А – за 23-летним итальянцем пристально следят селекционеры «Ромы» и «Аталанты». Такими данными располагает издание Calciomercato.

Воспитанник «Специи», сыгравший более 130 матчей за клуб в двух профессиональных дивизионах Италии, в течение двух лет находился на радаре «Аталанты». Интерес «Ромы» возник недавно – новый наставник «волков» Жозе Моуринью видит в нём усиление.

Руководство «Специи» планирует выручить около 10 миллионов евро за хавбека, контракт которого истекает в конце июня 2023 года. Добавим, что портал Transfermarket оценивает услуги Маджоре в 4,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он стал автором 3 голов в 33 матчах Серии А.