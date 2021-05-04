​«Рома» анонсировала назначение Моуринью

«Рома» официально объявила о том, что со следующего сезона главным тренером команды будет Жозе Моуринью. Известный португальский тренер договорился о контракте с римским клубом сроком до конца сезона 2023/2024.

Ранее «Рома» объявила о том, что Паулу Фонсека покинет тренерский мостик команды в конце сезона после двух лет работы в итальянской столице.

Отметим, что Жозе Моуринью в апреле был уволен из «Тоттенхэма» по причине неудовлетворительных результатов. За полтора года работы со «шпорами» Моуринью так и не смог завоевать с клубом трофеи, ради которых его приглашали.