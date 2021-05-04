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​«Рома» анонсировала назначение Моуринью

04 Мая 2021, 16:20,

«Рома» официально объявила о том, что со следующего сезона главным тренером команды будет Жозе Моуринью. Известный португальский тренер договорился о контракте с римским клубом сроком до конца сезона 2023/2024.

Ранее «Рома» объявила о том, что Паулу Фонсека покинет тренерский мостик команды в конце сезона после двух лет работы в итальянской столице.

Отметим, что Жозе Моуринью в апреле был уволен из «Тоттенхэма» по причине неудовлетворительных результатов. За полтора года работы со «шпорами» Моуринью так и не смог завоевать с клубом трофеи, ради которых его приглашали. 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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1
Promt Roman
04 Мая 2021, 16:34

Ахахахаха

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