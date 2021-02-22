​Маккенни играет за «Ювентус» через боль

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о том, что полузащитник команды Уэстон Маккенни вынужден играть через боль.

«Маккенни тоже не в хорошей форме, у него проблема с бедром. Но он – скала. Он играет, стиснув зубы, потому что у нас сейчас не так много доступных футболистов», - приводит слова Пирло портал Goal.com.

В нынешнем сезоне Уэстон Маккенни провёл за «Ювентус» двадцать восемь матчей в различных соревнованиях. На счету футболиста четыре забитых гола и два результативных паса на партнёров.

Напомним, «Ювентус» арендовал Маккенни у «Шальке» с возможностью выкупа.