Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кассано: «Роналду всегда был и остаётся эгоистом. Ему всё равно, забивают ли другие»

18 Февраля 2021, 20:58,

Бывшая звезда сборной Италии Антонио Кассано обрушился с критикой на лидера «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он считает, что у португальца большие проблемы.

«Я всегда говорил, что Криштиану Роналду — это феномен. Возможно, он забил миллиард голов, но сейчас у него проблемы. Он не понимает ту игру, что сейчас строит  в команде Андреа Пирло, не хочет под нее подстраиваться. Он всегда был и остается эгоистом. Ему все равно, забивают ли другие, он живет только для того, чтобы забивать самому. Он не живет футболом, он живет собой. Но сегодня это не подходит «Юве». Клуб меняется, а он нет. Давайте честно: всему свое время. И время Роналду подходит к концу», - заявил Кассано в своем Twicth.

В 27 матчах этого сезона Криштиану Роналду забил 23 гола и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов он забил пять голов в пяти матчах.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Антонио Кассано
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
18 Февраля 2021, 21:03

однозначно правдивая характеристика , Криш всегда играл только за себя ))

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