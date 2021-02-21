Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пирло рассказал о состоянии Дибалы

21 Февраля 2021, 17:16,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о травме нападающего Пауло Дибалы.

«У Дибалы по-прежнему проблемы с коленом, он не поможет нам в ближайшем матче.

Мората? Ему уже лучше, у него был кишечный вирус, он сильно сказался на физическом состоянии Альваро. Надеюсь, что он сможет сыграть хотя бы часть матча», - цитирует Пирло журналист Ромео Агрести в «Твиттере».

Ближайший матч «Ювентус» проведёт завтра, 22 февраля, соперником туринцев станет «Кротоне», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:45 по московскому времени.

«Ювентус» набрал 42 очка в двадцати одном матче и расположился на пятом месте в чемпионате Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Пауло Дибала, Альваро Мората
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