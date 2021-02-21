Пирло рассказал о состоянии Дибалы

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21 Февраля 2021, 17:16,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о травме нападающего Пауло Дибалы.
«У Дибалы по-прежнему проблемы с коленом, он не поможет нам в ближайшем матче.
Мората? Ему уже лучше, у него был кишечный вирус, он сильно сказался на физическом состоянии Альваро. Надеюсь, что он сможет сыграть хотя бы часть матча», - цитирует Пирло журналист Ромео Агрести в «Твиттере».
Ближайший матч «Ювентус» проведёт завтра, 22 февраля, соперником туринцев станет «Кротоне», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:45 по московскому времени.
«Ювентус» набрал 42 очка в двадцати одном матче и расположился на пятом месте в чемпионате Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Пауло Дибала, Альваро Мората