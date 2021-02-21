Пирло рассказал о состоянии Дибалы

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос о травме нападающего Пауло Дибалы.

«У Дибалы по-прежнему проблемы с коленом, он не поможет нам в ближайшем матче.

Мората? Ему уже лучше, у него был кишечный вирус, он сильно сказался на физическом состоянии Альваро. Надеюсь, что он сможет сыграть хотя бы часть матча», - цитирует Пирло журналист Ромео Агрести в «Твиттере».

Ближайший матч «Ювентус» проведёт завтра, 22 февраля, соперником туринцев станет «Кротоне», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:45 по московскому времени.

«Ювентус» набрал 42 очка в двадцати одном матче и расположился на пятом месте в чемпионате Италии.