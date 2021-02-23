Роналду забил всем командам Серии А

Центрфорвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль во вчерашнем поединке 23-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». Встреча завершилась крупной победой «бьянконери» со счетом 3:0.

Как сообщает портал Goal, 36-летний бомбардир поразил ворота всех клубов, выступающих в нынешнем сезоне Серии А.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Криштиану провел 19 поединков, записав на свой счет 18 забитых мячей (четыре - с пенальти) и три результативные передачи.

Туринский гранд набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на восемь пунктов.