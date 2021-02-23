Роналду забил всем командам Серии А

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23 Февраля 2021, 08:35,
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Центрфорвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль во вчерашнем поединке 23-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». Встреча завершилась крупной победой «бьянконери» со счетом 3:0.
Как сообщает портал Goal, 36-летний бомбардир поразил ворота всех клубов, выступающих в нынешнем сезоне Серии А.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии Криштиану провел 19 поединков, записав на свой счет 18 забитых мячей (четыре - с пенальти) и три результативные передачи.
Туринский гранд набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на восемь пунктов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду
Наверно сашка 72 не придет комментировать на эту ветку. Ведь этот результат недостижим для величайшего гнома)))