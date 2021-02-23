Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду отреагировал на победу в матче с «Кротоне»

23 Февраля 2021, 08:12,

Лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после поединка 23-го тура Серии А против «Кротоне». «Старая синьора» отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0. В активе португальского бомбардира два гола.

«Важнейшая победа. Рад, что внес свой вклад в этот результат. Парни, продолжаем в том же духе», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

«Ювентус» набрал 45 баллов и занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Андреа Пирло отстают от лидирующего «Интера» на восемь очков, однако у «старой синьоры» есть поединок в запасе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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