Роналду отреагировал на победу в матче с «Кротоне»

Лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после поединка 23-го тура Серии А против «Кротоне». «Старая синьора» отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0. В активе португальского бомбардира два гола.

«Важнейшая победа. Рад, что внес свой вклад в этот результат. Парни, продолжаем в том же духе», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

«Ювентус» набрал 45 баллов и занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Андреа Пирло отстают от лидирующего «Интера» на восемь очков, однако у «старой синьоры» есть поединок в запасе.