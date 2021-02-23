Пирло - об отставании от «Интера»: «Ювентус» будет сражаться до конца»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с журналистами после поединка с «Кротоне» в рамках 23-го тура Серии А. «Старая синьора» одержала уверенную победу со счетом 3:0.

«В начале мы действовали немного нервозно. Не исключаю, что всему виной недавние неудачные игры. Но голы помогли нам обрести спокойствие. Старт матча был не самым успешным, но главное - победа.

Отставание от «Интера»? «Ювентус» не собирается сдаваться, будем сражаться до конца», - приводит слова тренера Football-Italia.

«Ювентус» имеет в своем активе 45 очков и занимает третью строчку в Серии А. Туринцы отстают от «нерадзурри» на восемь баллов, но у «старой синьоры» есть матч в запасе.