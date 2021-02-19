Пирло: «Нам не хватает голов Дибалы»

Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала продолжает восстанавливаться после травмы и может придать команде свежести и креатива в атакующей линии. 27-летний аргентинец проводит далеко не самый лучший свой сезон, выйдя на поле всего в 16 матчах (три гола и две результативные передачи).

- Нам не хватает голов Дибалы, - заявил главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло Sky Sport Italia. - Он может добавить качества нашей команде. Надеемся его вскоре увидеть на поле, он будет словно новичок.

- У Паулу был весьма невезучий год, - добавил спортивный директор Фабио Паратичи. - Он очень важный футболист, которого мы с нетерпением ждем обратно.

Несмотря на то, что Пирло хотел получить усиление линии атаки в январе, его запрос не был удовлетворен руководством.