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Пирло: «Нам не хватает голов Дибалы»

19 Февраля 2021, 19:45,

Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала продолжает восстанавливаться после травмы и может придать команде свежести и креатива в атакующей линии. 27-летний аргентинец проводит далеко не самый лучший свой сезон, выйдя на поле всего в 16 матчах (три гола и две результативные передачи).

- Нам не хватает голов Дибалы, - заявил главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло Sky Sport Italia. - Он может добавить качества нашей команде. Надеемся его вскоре увидеть на поле, он будет словно новичок.

- У Паулу был весьма невезучий год, - добавил спортивный директор Фабио Паратичи. - Он очень важный футболист, которого мы с нетерпением ждем обратно.

Несмотря на то, что Пирло хотел получить усиление линии атаки в январе, его запрос не был удовлетворен руководством.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Пауло Дибала
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