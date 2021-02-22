​Несколько ведущих игроков «Ювентуса» пропустят матч с «Кротоне»

В понедельник вечером «Ювентус» проведёт матч чемпионата Италии против «Кротоне». Туринцы опубликовали список футболистов, которые смогут помочь команде. В нём отсутствуют травмированные Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Артур Мело, Хуан Куадрадо и Пауло Дибала, а также дисквалифицированный Адриен Рабьо.

В случае победы над «Кротоне» «Ювентус» поднимется с шестого места в турнирной таблице Серии А сразу на третье. На текущую минуту «старая синьора» отстаёт от лидирующего «Интера» на одиннадцать очков, проведя на два матча меньше.

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