Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Буффона оштрафовали за богохульство

18 Февраля 2021, 20:20,

Голкиперу «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону был предъявлен штраф из-за богохульства. Об этом сообщает итальянская федерация футбола.

Случай произошел в игре Серии А против «Пармы» в середине декабря 2020 года. По Размер штрафа итальянского ветерана составляет около 5 тысячи евро. 43-летний голкипер однажды уже подозревался в богохульстве в кубковой игре с «Интером». Тогда его оправдали.

Буффон выступает за туринский клуб с 2001 года, однако в 2018 году на один сезон уезжал во Францию, где выступал за «ПСЖ». За свою карьеру итальянец стал обладателем кубка мира в 2006 году со сборной Италии и 10 раз выигрывал чемпионат страны с «Ювентусом».
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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