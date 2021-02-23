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Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кротоне»

23 Февраля 2021, 00:44,

После двух поражений кряду «Ювентус» провёл матч в рамках Серии А против «Кротоне» и разобрал оборону соперника, забив три безответных гола. И если главный аутсайдер из 12 попыток лишь раз попал в створ, то туринцы гораздо эффективнее использовали свои моменты.

Ключевой стала концовка первого тайма, когда «старая синьора» могла за несколько минут делать счет разгромным. Федерико Кьеза ударом головой направил мяч в каркас ворот, а в следующей атаке Роналду выиграл воздух и поразил цель, а перед уходом на перерыва снова забил головой. После перерыва португалец был близок к хет-трику, а Уэстон Маккенни в следующей атаке сделал счет разгромным, пробив по воротам в упор.

«Ювентус» победил (3:0) и с шестого места взмыл на третье.

Протокол игры  
Ювентус 3:0 Кротоне
(1:0) Роналду Криштиану 38'    
(2:0) Роналду Криштиану 45'    
(3:0) Маккенни Уэстон 66'    
Буффон Джанлуиджи Данило Луис   50' Демирал Мерих Де Лихт Маттайс Алекс Сандро   86' (Ди Пардо Алессандро (   86') Кьеза Федерико   86' (Фработта Джанлука (   86'   90') Бентанкур Родриго   70' (Фаджоли Николо (   70') Ремзи Аарон   20'   76' (Мората Альваро (   76') Маккенни Уэстон Кулушевски Деян   76' (Бернардески Федерико (   76') Роналду Криштиану
Запасные: Щесны Войцех Петерс Дауда Дрэгушин Раду Пинсольо Карло
Кордац Алекс Перейра Педру II Магальян Лисандро Големич Владимир Луперто Себастьяно   46' (Марроне Лука (   46'   53') Мессьяс Жуниор Молина Сальваторе   72' (Дзанеллато Никколо (   72') Вулич Милош Реца Аркадиуш   67' (Рисполи Андреа (   67') Ди Кармине Самуэль   76' (Ривьер Эммануэль (   76') Уна Адам   72' (Сими Нванкво (   72')
Запасные: Драгус Денис Эдуардо Энрике Креспи Джан Марко Петриччоне Якопо Феста Марко Чигарини Лука Д'Априле Джиованни
22 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Кротоне
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Комментарии (5)
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0
Alex1972
23 Февраля 2021, 00:55

Бедный тупоголовый португальский гей очень хотел с тупым кротоне сделать второй хет- трик за три года в сериале... Позорище... Левандовского тебе не догнать в споре за ЗБ.... И Порту вам еще накидает.... Хе-хе....

0
Underdog
23 Февраля 2021, 01:24

Ну так не с пеналей же забивать))) как кое-кто)))

0
Alex1972
23 Февраля 2021, 02:12

6 ЗМ и 6 ЗБ... И это не с пеналей.. Это для некоторых неосуществимый сон... До конца дней..

0
Element-22
23 Февраля 2021, 01:40

Зато и кадисам, и парижам )) хрен обвинишь, что на середняках стату набивает )))

0
beorn_n
23 Февраля 2021, 00:49

Кротоне ничего не показал. Радует только что в отличие от остальных автобусных команд типа интера, наполи и т.д не сидел всем составом у себя а чет там бегали пытались. Фаджоли неплохо вышел.

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