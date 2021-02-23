Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кротоне»

После двух поражений кряду «Ювентус» провёл матч в рамках Серии А против «Кротоне» и разобрал оборону соперника, забив три безответных гола. И если главный аутсайдер из 12 попыток лишь раз попал в створ, то туринцы гораздо эффективнее использовали свои моменты.

Ключевой стала концовка первого тайма, когда «старая синьора» могла за несколько минут делать счет разгромным. Федерико Кьеза ударом головой направил мяч в каркас ворот, а в следующей атаке Роналду выиграл воздух и поразил цель, а перед уходом на перерыва снова забил головой. После перерыва португалец был близок к хет-трику, а Уэстон Маккенни в следующей атаке сделал счет разгромным, пробив по воротам в упор.

«Ювентус» победил (3:0) и с шестого места взмыл на третье.