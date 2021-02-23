Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кротоне»

|
23 Февраля 2021, 00:44,
|
|
После двух поражений кряду «Ювентус» провёл матч в рамках Серии А против «Кротоне» и разобрал оборону соперника, забив три безответных гола. И если главный аутсайдер из 12 попыток лишь раз попал в створ, то туринцы гораздо эффективнее использовали свои моменты.
Ключевой стала концовка первого тайма, когда «старая синьора» могла за несколько минут делать счет разгромным. Федерико Кьеза ударом головой направил мяч в каркас ворот, а в следующей атаке Роналду выиграл воздух и поразил цель, а перед уходом на перерыва снова забил головой. После перерыва португалец был близок к хет-трику, а Уэстон Маккенни в следующей атаке сделал счет разгромным, пробив по воротам в упор.
«Ювентус» победил (3:0) и с шестого места взмыл на третье.
Протокол игры
|(1:0) Роналду Криштиану 38'
|(2:0) Роналду Криштиану 45'
|(3:0) Маккенни Уэстон 66'
Буффон Джанлуиджи • Данило Луис • 50'Демирал Мерих • Де Лихт Маттайс • Алекс Сандро 86' ( Ди Пардо Алессандро ( 86') • Кьеза Федерико 86' ( Фработта Джанлука ( 86' ) • 90'Бентанкур Родриго 70' ( Фаджоли Николо ( 70') • Ремзи Аарон 20' 76' ( Мората Альваро ( 76') • Маккенни Уэстон • Кулушевски Деян 76' ( Бернардески Федерико ( 76') • Роналду Криштиану
Запасные: Щесны Войцех • Петерс Дауда • Дрэгушин Раду • Пинсольо Карло
Кордац Алекс • Перейра Педру II • Магальян Лисандро • Големич Владимир • Луперто Себастьяно 46' ( Марроне Лука ( 46' ) • 53'Мессьяс Жуниор • Молина Сальваторе 72' ( Дзанеллато Никколо ( 72') • Вулич Милош • Реца Аркадиуш 67' ( Рисполи Андреа ( 67') • Ди Кармине Самуэль 76' ( Ривьер Эммануэль ( 76') • Уна Адам 72' ( Сими Нванкво ( 72')
Запасные: Драгус Денис • Эдуардо Энрике • Креспи Джан Марко • Петриччоне Якопо • Феста Марко • Чигарини Лука • Д'Априле Джиованни
22 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Кротоне
Бедный тупоголовый португальский гей очень хотел с тупым кротоне сделать второй хет- трик за три года в сериале... Позорище... Левандовского тебе не догнать в споре за ЗБ.... И Порту вам еще накидает.... Хе-хе....
Ну так не с пеналей же забивать))) как кое-кто)))
6 ЗМ и 6 ЗБ... И это не с пеналей.. Это для некоторых неосуществимый сон... До конца дней..
Зато и кадисам, и парижам )) хрен обвинишь, что на середняках стату набивает )))
Кротоне ничего не показал. Радует только что в отличие от остальных автобусных команд типа интера, наполи и т.д не сидел всем составом у себя а чет там бегали пытались. Фаджоли неплохо вышел.