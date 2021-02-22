Паратичи: «Мы обсуждаем с Дибалой продление контракта»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ответил на вопрос о контракте нападающего Пауло Дибалы.

«У Дибалы по-прежнему проблемы со здоровьем, ему то становится лучше, то снова хуже. В среду, казалось, что Пауло опережает сроки восстановления, а затем он почувствовал боль. Конечно, мы обсуждаем с ним продление контракта. Переговоры будут продолжаться в ближайшие месяцы», - цитирует Паратичи Football Italia.

Действующее соглашение аргентинского нападающего рассчитано до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Дибала сыграл шестнадцать матчей за туринский клуб, забил три гола и отдал две голевые передачи.