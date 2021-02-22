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Паратичи: «Мы обсуждаем с Дибалой продление контракта»

22 Февраля 2021, 22:59,

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ответил на вопрос о контракте нападающего Пауло Дибалы.

«У Дибалы по-прежнему проблемы со здоровьем, ему то становится лучше, то снова хуже. В среду, казалось, что Пауло опережает сроки восстановления, а затем он почувствовал боль. Конечно, мы обсуждаем с ним продление контракта. Переговоры будут продолжаться в ближайшие месяцы», - цитирует Паратичи Football Italia.

Действующее соглашение аргентинского нападающего рассчитано до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Дибала сыграл шестнадцать матчей за туринский клуб, забил три гола и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Фабио Паратичи
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Комментарии (1)
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Bettega
22 Февраля 2021, 23:38

так это с этим связана его травма???)))

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