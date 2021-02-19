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Невеста Роналду снялась обнажённой

19 Февраля 2021, 15:15,

Невеста форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке испанского журнала InStyle. Известная инстаграмщица позировала обнажённой, прикрываясь лишь сумочкой.

- Вы облегчаете мне жизнь, это очень приятно, - заявила Родригес во время фотосессии.

- Только прибыв из Турина, где она проживает, Джорджина показала, что позирование перед камерой для нее более чем приятное занятия, - говорится в статье InStyle.

До знакомства с Родригес Роналду периодически менял пассий, а его дети появлялись от суррогатных матерей. Вскоре Джорджина родила футболисту дочку Алану.

Twitter (@RevistaInStyle)
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
19 Февраля 2021, 15:20

Вот как Бадр сейчас выглядит... Хе-хе...

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