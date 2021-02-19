Невеста Роналду снялась обнажённой

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19 Февраля 2021, 15:15,
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Невеста форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке испанского журнала InStyle. Известная инстаграмщица позировала обнажённой, прикрываясь лишь сумочкой.
- Вы облегчаете мне жизнь, это очень приятно, - заявила Родригес во время фотосессии.
- Только прибыв из Турина, где она проживает, Джорджина показала, что позирование перед камерой для нее более чем приятное занятия, - говорится в статье InStyle.
До знакомства с Родригес Роналду периодически менял пассий, а его дети появлялись от суррогатных матерей. Вскоре Джорджина родила футболисту дочку Алану.
Twitter (@RevistaInStyle)
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
Вот как Бадр сейчас выглядит... Хе-хе...