Невеста Роналду снялась обнажённой

Невеста форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке испанского журнала InStyle. Известная инстаграмщица позировала обнажённой, прикрываясь лишь сумочкой.

- Вы облегчаете мне жизнь, это очень приятно, - заявила Родригес во время фотосессии.

- Только прибыв из Турина, где она проживает, Джорджина показала, что позирование перед камерой для нее более чем приятное занятия, - говорится в статье InStyle.

До знакомства с Родригес Роналду периодически менял пассий, а его дети появлялись от суррогатных матерей. Вскоре Джорджина родила футболисту дочку Алану.

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