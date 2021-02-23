Роналду забил 25 голов в 14 сезонах подряд

В рамках 23-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» принимал на своем поле «Кротоне». Хозяева на классе одолели соперника со счетом 3:0. Дубль в активе португальца Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что в сезоне-2020/2021 опытный нападающий отметился 25 забитыми мячами. 36-летний голеадор достигает этой отметки 14-й сезон кряду.

Результативная серия Криштиану началась в сезоне-2007/2008, когда он выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед».

Туринский коллектив набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» отстает от лидирующего «Интера» на восемь баллов.