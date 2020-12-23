Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Куадрадо разочарован и хочет забыть игру с «Фиорентиной»

23 Декабря 2020, 20:23,

Global Look Press

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо на своей странице в «Инстаграме» высказался о своём удалении в игре 14-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:3) на восемнадцатой минуте за фол на Гаэтано Кастровилли.

 «Когда вы находитесь в этой профессии, есть игры, которые нужно забыть, и вчера была одна из них. Я очень разочарован тем, что оставил своих партнёров по команде вдесятером и, мы проиграли, но есть вера и уверенность, что завтра будет лучше», - написал колумубиец.

В текущем сезоне Хуан провёл за «Ювентус» 13 матчей в чемпионате Италии и отметился тремя голевыми передачами.  Он был удалён впервые за туринцев с декабря 2019-го, когда получил красную карточку в игре с «Лацио».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Хуан Куадрадо
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