Куадрадо разочарован и хочет забыть игру с «Фиорентиной»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо на своей странице в «Инстаграме» высказался о своём удалении в игре 14-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:3) на восемнадцатой минуте за фол на Гаэтано Кастровилли.

«Когда вы находитесь в этой профессии, есть игры, которые нужно забыть, и вчера была одна из них. Я очень разочарован тем, что оставил своих партнёров по команде вдесятером и, мы проиграли, но есть вера и уверенность, что завтра будет лучше», - написал колумубиец.

В текущем сезоне Хуан провёл за «Ювентус» 13 матчей в чемпионате Италии и отметился тремя голевыми передачами. Он был удалён впервые за туринцев с декабря 2019-го, когда получил красную карточку в игре с «Лацио».