Бонуччи: ««Вы увидели на поле худший «Ювентус» в этом сезоне»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение от «Фиорентины» (0:3)

«Вы увидели на поле худший «Ювентус» в этой части сезона. В первую очередь, я хочу попросить прощения у фанатов. Больше мне нечего добавить», - написал итальянский защитник у себя в «Инстаграме».

«Ювентус» набрал двадцать четыре очка в тринадцати турах и занимает четвертое место в чемпионате Италии. Отставание от лидирующего «Милана» составляет семь зачётных баллов.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в воскресенье, 3 января, соперником туринского клуба станет «Удинезе». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.