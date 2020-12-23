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Роналду: «Надеюсь, что небольшой перерыв поможет нам вернуться сильнее»

23 Декабря 2020, 15:22,

Global Look Press

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на поражение от «Фиорентины» (0:3).

«Вчера мы ужасно выступили и закончили год плохим результатом. Это был особенный год во всех отношениях. Пустые стадионы, протоколы COVID, перенесенные игры, прерванный сезон и плотный календарь. Но это всё не является оправданием, мы знаем, что должны отдавать больше себя, чтобы играть лучше и побеждать. Мы – «Ювентус»! Мы не должны показывать ничего, кроме доминирования на поле! Я надеюсь, что небольшой перерыв поможет нам вернуться сильнее и сплоченнее. Мы верим, что в скором времени воссоединимся с нашими фанатами. Верьте в нас!» - написал Роналду в «Инстаграме».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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