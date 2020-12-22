Манчини не считает «Милан» фаворитом Серии А

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини доволен интригой в текущем сезоне Серии А.

- Этот чемпионат привлекательный, многие команды разделены лишь несколькими очками. «Ювентус» остается очень сильным, «Милан» играет очень хорошо, у «Наполи» хороший сезон, то же самое можно сказать о «Роме», - сказал Манчини на пресс-конференции в понедельник. - «Лацио» возвращается на свой уровень, а Чиро Иммобиле забивает невероятные голы. Я также надеюсь, что он прибережет несколько на Евро. В этом чемпионате есть интрига, а это хорошо для всех. «Ювентус» - лучшая команда, а «Интер» более-менее на том же уровне.

После 13 туров лидирует «Милан», на одно очко отстает «Интер», и на 4 - «Ювентус».