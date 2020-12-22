Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Манчини не считает «Милан» фаворитом Серии А

22 Декабря 2020, 00:13,

Instagram

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини доволен интригой в текущем сезоне Серии А.

- Этот чемпионат привлекательный, многие команды разделены лишь несколькими очками. «Ювентус» остается очень сильным, «Милан» играет очень хорошо, у «Наполи» хороший сезон, то же самое можно сказать о «Роме», - сказал Манчини на пресс-конференции в понедельник. - «Лацио» возвращается на свой уровень, а Чиро Иммобиле забивает невероятные голы. Я также надеюсь, что он прибережет несколько на Евро. В этом чемпионате есть интрига, а это хорошо для всех. «Ювентус» - лучшая команда, а «Интер» более-менее  на том же уровне.

После 13 туров лидирует «Милан», на одно очко отстает «Интер», и на 4 - «Ювентус».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Роберто Манчини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола