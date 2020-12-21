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«Ювентус» поспорит с «Барселоной» за Депая

21 Декабря 2020, 21:30,

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«Ювентус» готов вступить в борьбу за форварда «Лиона» Мемфиса Депая, к которому активно проявляет интерес «Барселона». По данным Diario Sport, главный тренер туринцев Андреа Пирло ищет четвертого нападающего в компанию к Криштиану Роналду, Пауло Дибале и Альваро Морате. Наряду с кандидатурой Депая рассматривается вариант с подписанием контракта с голеадором «Наполи» Аркадиушем Миликом. У обоих футболистов через полгода заканчиваются контракты со своими клубами.

«Лион» переживает непростое время с точки зрения финансов и может расстаться с Депаем уже зимой за 5 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Ювентус, Лион, Мемфис Депай
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