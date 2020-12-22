CONI: Матч «Ювентус» - «Наполи» всё же должен быть сыгран

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22 Декабря 2020, 20:17,
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Совет по спортивным гарантиям (CONI) принял решение по судьбе матча третьего тура Серии А «Ювентус» - «Наполи», который не состоялся из-за неявки гостевой команды. Тогда футболисты из Турина вышли на поле без соперников и получили техническую победу. Итальянские футбольные власти вдобавок сняли с неаполитанцев одно очко.
Причиной отсутствия «Наполи» был запрет медицинского органа Неаполя. После обнаружения коронавируса в команде игрокам не было разрешено покидать город.
CONI принял решение переиграть этот матч. О новой дате проведения игры станет известно позже.
«Ювентус» идет на третьем месте, «Наполи» - на пятом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Наполи
Эх жаль что не провели матч вовремя я бы посмотрел на истерзания хромающего Юве, но в данное время Наполи лучше не играть с чемпионом.....
Все нормально. Наполи тогда разогнался а Юве наоборот буксовал. Сейчас есть все шансы уделать их на поле. Но это конечно же цирк.
Я балдею с этой федерации и её протоколами.ни хочешь? не едь на матч! потом будет переигровка всё-равно! Лучше конечно на поле решать,но за факт не приезда -1 надо было оставить
Цирк, конечно! Ущербных опять пожалели за сопли пузырями. Но надо выигрывать на поле, и я с этим согласен.
Не всё гоббам масленица.
СОСИ ПО ФЛОТСКИ, ВЫПЕРДЫШ.
ВСЕ РАВНО УДЕЛАЕМ И БУДЕШЬ ДАЛЬШЕ ГЛОТАТЬ С СОПЛЯМИ ИЗ НОСУ
Пойди проспись, минимал сопливый.
По флотски? Ты хочешь своим опытом поделиться, сопляк? Так я не интересуюсь такой хренью. Поделись со своими сосунами. Хе-хе...
Ты же и будешь глотать по итогу, по кругу пущенный ушлепок.
Хе-хе будешь делать, когда носоглотку растянут пенисами
Помечтай, соплячок.
Отличная новость!