CONI: Матч «Ювентус» - «Наполи» всё же должен быть сыгран

Совет по спортивным гарантиям (CONI) принял решение по судьбе матча третьего тура Серии А «Ювентус» - «Наполи», который не состоялся из-за неявки гостевой команды. Тогда футболисты из Турина вышли на поле без соперников и получили техническую победу. Итальянские футбольные власти вдобавок сняли с неаполитанцев одно очко.

Причиной отсутствия «Наполи» был запрет медицинского органа Неаполя. После обнаружения коронавируса в команде игрокам не было разрешено покидать город.

CONI принял решение переиграть этот матч. О новой дате проведения игры станет известно позже.

«Ювентус» идет на третьем месте, «Наполи» - на пятом.