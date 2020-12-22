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CONI: Матч «Ювентус» - «Наполи» всё же должен быть сыгран

22 Декабря 2020, 20:17,

Depositphotos

Совет по спортивным гарантиям (CONI) принял решение по судьбе матча третьего тура Серии А «Ювентус» - «Наполи», который не состоялся из-за неявки гостевой команды. Тогда футболисты из Турина вышли на поле без соперников и получили техническую победу. Итальянские футбольные власти вдобавок сняли с неаполитанцев одно очко.

Причиной отсутствия «Наполи» был запрет медицинского органа Неаполя. После обнаружения коронавируса в команде игрокам не было разрешено покидать город.

CONI принял решение переиграть этот матч.  О новой дате проведения игры станет известно позже.

«Ювентус» идет на третьем месте, «Наполи» - на пятом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Наполи
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Комментарии (11)
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0
Misha_diablo_football
22 Декабря 2020, 20:54

Эх жаль что не провели матч вовремя я бы посмотрел на истерзания хромающего Юве, но в данное время Наполи лучше не играть с чемпионом.....

0
beorn_n
22 Декабря 2020, 20:52

Все нормально. Наполи тогда разогнался а Юве наоборот буксовал. Сейчас есть все шансы уделать их на поле. Но это конечно же цирк.

0
Bettega
22 Декабря 2020, 20:40

Я балдею с этой федерации и её протоколами.ни хочешь? не едь на матч! потом будет переигровка всё-равно! Лучше конечно на поле решать,но за факт не приезда -1 надо было оставить

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0
Sergo
22 Декабря 2020, 20:35

Цирк, конечно! Ущербных опять пожалели за сопли пузырями. Но надо выигрывать на поле, и я с этим согласен.

0
Кар Карыч
22 Декабря 2020, 20:32

Не всё гоббам масленица.

0
Стэтхэм на минималках
22 Декабря 2020, 20:46

СОСИ ПО ФЛОТСКИ, ВЫПЕРДЫШ.
ВСЕ РАВНО УДЕЛАЕМ И БУДЕШЬ ДАЛЬШЕ ГЛОТАТЬ С СОПЛЯМИ ИЗ НОСУ

0
Кар Карыч
22 Декабря 2020, 21:41

Пойди проспись, минимал сопливый.

0
Кар Карыч
22 Декабря 2020, 21:28

По флотски? Ты хочешь своим опытом поделиться, сопляк? Так я не интересуюсь такой хренью. Поделись со своими сосунами. Хе-хе...

0
Стэтхэм на минималках
22 Декабря 2020, 21:46

Ты же и будешь глотать по итогу, по кругу пущенный ушлепок.
Хе-хе будешь делать, когда носоглотку растянут пенисами

0
Кар Карыч
22 Декабря 2020, 21:48

Помечтай, соплячок.

2
Roni06
22 Декабря 2020, 20:19

Отличная новость!

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