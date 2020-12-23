Раннее удаление Куадрадо помогло «Фиорентине» разгромить «Ювентус»

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23 Декабря 2020, 00:40,
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В 14-м туре Серии А «Ювентус» играл против давно не побеждавшей «Фиорентины».
Протокол игры
|Ювентус
|0:3
|Фиорентина
|3' Влахович Душан (0:1)
|76' Алекс Сандро (0:2)
|81' Касерес Мартин (0:3)
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • 18'Де Лихт Маттайс 88' ( Фработта Джанлука ( 88') • Бонуччи Леонардо • Алекс Сандро • Ремзи Аарон 20' ( Данило Луис ( 20' ) • 85'Бентанкур Родриго • Маккенни Уэстон 73' ( Кулушевски Деян ( 73') • Кьеза Федерико • Мората Альваро 46' ( Бернардески Федерико ( 46') • Роналду Криштиану
Запасные: Дибала Пауло • Radu Dragusin • Портанова Маноло • Пинсольо Карло • Буффон Джанлуиджи • Мело Артур • Кьеллини Джорджо
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола • Песселья Херман • Роша Игор II • Касерес Мартин • Амрабат Софьян • Валеро Борха 47' 52' ( Пульгар Эрик ( 52') • Кастровилли Гаэтано • Бираги Кристиано 22' 82' ( Бонавентура Джакомо ( 82') • Влахович Душан 75' ( Куаме Кристиан ( 75') • Рибери Франк 37' 82' ( Венути Лоренцо ( 82' ) 84'
Запасные: Мартинес Лукас II • Кальехон Хосе • Эйссерик Валентин • Дункан Альфред • Терраччиано Пьетро • Лирола Поль • Сапонара Риккардо • Баррека Антонио
22 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".
Туринцы пропустили контратаку уже на третьей минуте, но переломным стало удаление Хуана Куадрадо за грубую игру уже на 18-й минуте. «Старая синьора» даже вдесятером не раз угрожала воротам противника, но так и не размочила счет. Ближе к концу игры Алекс Сандро срезал мяч в свои ворота, а Мартин Касерес с близкого расстояния замкнул прострел и сделал счет разгромным - 3:0.
Для «Ювентуса» это первое поражение при Андреа Пирло.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Фиорентина, Хуан Куадрадо
Ого. какой непредсказуемый) То 3:0 с Барселоной, то 0:3 с Фиорентиной.
Реакция Недведа прекрасно отражает судейскую импотенцию в этом матче. Форца Юве.