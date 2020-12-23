Раннее удаление Куадрадо помогло «Фиорентине» разгромить «Ювентус»

В 14-м туре Серии А «Ювентус» играл против давно не побеждавшей «Фиорентины».

Туринцы пропустили контратаку уже на третьей минуте, но переломным стало удаление Хуана Куадрадо за грубую игру уже на 18-й минуте. «Старая синьора» даже вдесятером не раз угрожала воротам противника, но так и не размочила счет. Ближе к концу игры Алекс Сандро срезал мяч в свои ворота, а Мартин Касерес с близкого расстояния замкнул прострел и сделал счет разгромным - 3:0.

Для «Ювентуса» это первое поражение при Андреа Пирло.