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Раннее удаление Куадрадо помогло «Фиорентине» разгромить «Ювентус»

23 Декабря 2020, 00:40,

Global Look Press

В 14-м туре Серии А «Ювентус» играл против давно не побеждавшей «Фиорентины».

Протокол игры  
Ювентус 0:3 Фиорентина
    3' Влахович Душан (0:1)
    76' Алекс Сандро (0:2)
    81' Касерес Мартин (0:3)
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   18' Де Лихт Маттайс   88' (Фработта Джанлука (   88') Бонуччи Леонардо Алекс Сандро Ремзи Аарон   20' (Данило Луис (   20'   85') Бентанкур Родриго Маккенни Уэстон   73' (Кулушевски Деян (   73') Кьеза Федерико Мората Альваро   46' (Бернардески Федерико (   46') Роналду Криштиану
Запасные: Дибала Пауло Radu Dragusin Портанова Маноло Пинсольо Карло Буффон Джанлуиджи Мело Артур Кьеллини Джорджо
Дронговски Бартломей Миленкович Никола Песселья Херман Роша Игор II Касерес Мартин Амрабат Софьян Валеро Борха   47'   52' (Пульгар Эрик (   52') Кастровилли Гаэтано Бираги Кристиано   22'   82' (Бонавентура Джакомо (   82') Влахович Душан   75' (Куаме Кристиан (   75') Рибери Франк   37'   82' (Венути Лоренцо (   82'   84')
Запасные: Мартинес Лукас II Кальехон Хосе Эйссерик Валентин Дункан Альфред Терраччиано Пьетро Лирола Поль Сапонара Риккардо Баррека Антонио
22 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".

Туринцы пропустили контратаку уже на третьей минуте, но переломным стало удаление Хуана Куадрадо за грубую игру уже на 18-й минуте. «Старая синьора» даже вдесятером не раз угрожала воротам противника, но так и не размочила счет. Ближе к концу игры Алекс Сандро срезал мяч в свои ворота, а Мартин Касерес с близкого расстояния замкнул прострел и сделал счет разгромным - 3:0.

Для «Ювентуса» это первое поражение при Андреа Пирло.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Фиорентина, Хуан Куадрадо
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Комментарии (4)
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0
CELTIC FROST
23 Декабря 2020, 00:57

Ого. какой непредсказуемый) То 3:0 с Барселоной, то 0:3 с Фиорентиной.

0
mansur005
23 Декабря 2020, 00:42
Чего так Пашка разнервничался?
2
beorn_n
23 Декабря 2020, 00:42

Реакция Недведа прекрасно отражает судейскую импотенцию в этом матче. Форца Юве.

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