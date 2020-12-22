Пирло: «Дибала готов играть»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии поединка против «Фиорентины» высказался о состоянии аргентинского нападающего Пауло Дибалы.

«Пауло уже вернулся в общую группу. Он готов играть», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Матч 14-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Фиорентиной» состоится в Турине 22-го декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Перед этой встречей «старая синьора» имеет в своем активе 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиалки» с 11 пунктами располагаются на 16-й позиции.