Известна реакция «Наполи» и «Ювентуса» на решение по судьбе скандального матча

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22 Декабря 2020, 21:47,
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Итальянский олимпийский комитет принял решение удовлетворить апелляцию «Наполи» на присуждение технического поражения за неявку на матч третьего тура Серии А против «Ювентуса» из-за запрета местного органа здравоохранения. Также «Наполи» вернут одно очко.
- Мы счастливы, - написал президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис в Твиттере. - Мы живем в стране, где не могут быть наказаны те, кто соблюдает закон. А «Наполи» всегда действует по правилам.
Источник в «Ювентусе» сообщил, что в клубе это решение было принято безучастно.
Вероятной датой проведения этого матча считается 13 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Наполи, Аурелио Де Лаурентис
Руководство Юве похоже на наше правительство. Об нас все ноги вытирают, мы улыбаемся и действуем согласно договорённостям..