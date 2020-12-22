«Ювентус» быстро пропустил от «Фиорентины» и на 18-й минуте остался в меньшинстве

Начало матча 14-го тура против «Фиорентины» получилось кошмарным для «Ювентуса». Уже на третьей минуте Душан Влахович использовал свой шанс в стремительной контратаке после своевременного проникающего паса от Франка Рибери. А на 18-й минуте «старая синьора» осталась в меньшинстве из-за непростительного приема Хуана Куадрадо, который далеко отпустил мяч и в падении влетел в ногу оппонента с риском нанести серьезную травму.

На этот момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А с отставанием от «Милана» в четыре очка. «Фиорентину» же от зоны вылета отделяли два зачетных балла.