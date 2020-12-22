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«Ювентус» быстро пропустил от «Фиорентины» и на 18-й минуте остался в меньшинстве

22 Декабря 2020, 23:22,

Global Look Press

Начало матча 14-го тура против «Фиорентины» получилось кошмарным для «Ювентуса». Уже на третьей минуте Душан Влахович использовал свой шанс в стремительной контратаке после своевременного проникающего паса от Франка Рибери. А на 18-й минуте «старая синьора» осталась в меньшинстве из-за непростительного приема Хуана Куадрадо, который далеко отпустил мяч и в падении влетел в ногу оппонента с риском нанести серьезную травму.

На этот момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А с отставанием от «Милана» в четыре очка. «Фиорентину» же от зоны вылета отделяли два зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Фиорентина, Хуан Куадрадо
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Комментарии (1)
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Bettega
22 Декабря 2020, 23:44

рука после штрафного Роналду,локоть от Рибери,фол на Кьезе,Миленкович-отмашка в штрафной от Рона(пеналь)......мдяяяяяяяяя

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