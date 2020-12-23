«Ювентус» уступил с разницей в 3 гола в Серии А впервые с января 2011 года

В рамках 14-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Фиорентину». Хозяева сенсационно потерпели крупное поражение со счетом 0:3.

Как сообщает издание ShowSport.me, «старая синьора» уступила с разницей в три или более гола в национальном чемпионате впервые с января 2011-го года, когда во встрече 18-го тура Серии А «Юве» проиграл «Парме» со счетом 1:4.

По итогам 14 туров туринский гранд с 27 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А. Следующий поединок подопечные Андреа Пирло проведут на своем поле против «Удинезе». Игра запланирована на третье января.