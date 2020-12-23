Пирло назвал причину разгромного поражения «Ювентуса» от «Фиорентины»

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23 Декабря 2020, 08:47,
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Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о домашнем поражении от «Фиорентины» (0:3) в рамках 14-го тура итальянской Серии А.
«Удаление Куадрадо нельзя использовать в качестве алиби. Этот итог обусловлен удачной игрой «фиалок», а также ее отсутствием у нашей команды. В подобных случаях большой риск столкнуться с неудачей. Если такие поражения случаются перед Рождеством и Новым годом, это свидетельствует о том, что футболисты думают о праздниках. На этот поединок мы вышли без должного настроя», - приводит слова специалиста портал Goal.
После 14 туров «старая синьора» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Фиорентина, Андреа Пирло
Судьи и ффи вот и причины!
Да просто открыто критиковать судейство нельзя. Вот и сваливают на плохую игру. Но мы то все знаем кто виноват. Раздражает комментатор еще который ноет как же юве плохо играет в неравных составах то!