Пирло назвал причину разгромного поражения «Ювентуса» от «Фиорентины»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о домашнем поражении от «Фиорентины» (0:3) в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

«Удаление Куадрадо нельзя использовать в качестве алиби. Этот итог обусловлен удачной игрой «фиалок», а также ее отсутствием у нашей команды. В подобных случаях большой риск столкнуться с неудачей. Если такие поражения случаются перед Рождеством и Новым годом, это свидетельствует о том, что футболисты думают о праздниках. На этот поединок мы вышли без должного настроя», - приводит слова специалиста портал Goal.

После 14 туров «старая синьора» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А.