Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пирло назвал причину разгромного поражения «Ювентуса» от «Фиорентины»

23 Декабря 2020, 08:47,

Global Look Press

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о домашнем поражении от «Фиорентины» (0:3) в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

«Удаление Куадрадо нельзя использовать в качестве алиби. Этот итог обусловлен удачной игрой «фиалок», а также ее отсутствием у нашей команды. В подобных случаях большой риск столкнуться с неудачей. Если такие поражения случаются перед Рождеством и Новым годом, это свидетельствует о том, что футболисты думают о праздниках. На этот поединок мы вышли без должного настроя», - приводит слова специалиста портал Goal.

После 14 туров «старая синьора» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Фиорентина, Андреа Пирло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Bettega
23 Декабря 2020, 10:21

Судьи и ффи вот и причины!

0
beorn_n
23 Декабря 2020, 10:31

Да просто открыто критиковать судейство нельзя. Вот и сваливают на плохую игру. Но мы то все знаем кто виноват. Раздражает комментатор еще который ноет как же юве плохо играет в неравных составах то!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм
«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола