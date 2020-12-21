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Буффон избежал дисквалификации за матерные слова в адрес одноклубника

21 Декабря 2020, 22:44,

Global Look Press

В социальных сетях набирает популярность видео с матча «Парма» - «Ювентус», выигранного гостями (4:0). В концовке субботней встречи голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон употребил матерное слово в адрес 20-летнего одноклубника Маноло Портановы во фразе «Я хочу, чтобы ты оставался там, бегал и страдал. Остальное меня не волнует».

Дисциплинарный комитет решил не наказывать вратаря, потому что арбитр не упомянул об этом случае в своем отчете. В Италии сразу вспомнили, как за подобный проступок на один матч был дисквалифицирован игрок «Ромы» Брайан Кристанте. Вся разница в том, что тогда рефери услышал слова футболиста.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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