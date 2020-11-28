Филиппо Индзаги: «Могли обыграть «Ювентус», если бы были немного умнее в контратаках»

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» (1:1) в чемпионате Италии.

«Ещё несколько месяцев назад мы бились на грязных полях в Серии А, а теперь мы сдержали «Ювентус», а могли даже обыграть его, если бы были немного умнее в контратаках.

Наши футболисты заслуживают того, чтобы насладиться этим вечером. Они хорошо выступали в последние восемнадцать месяцев», - сказал Индзаги Sky Sport Italia.

«Беневенто» занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии на текущий момент. В следующем туре команда Филиппо Индзаги сыграет на выезде против «Пармы».