Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Филиппо Индзаги: «Могли обыграть «Ювентус», если бы были немного умнее в контратаках»

28 Ноября 2020, 22:50,

flickr.com

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» (1:1) в чемпионате Италии.

«Ещё несколько месяцев назад мы бились на грязных полях в Серии А, а теперь мы сдержали «Ювентус», а могли даже обыграть его, если бы были немного умнее в контратаках.

Наши футболисты заслуживают того, чтобы насладиться этим вечером. Они хорошо выступали в последние восемнадцать месяцев», - сказал Индзаги Sky Sport Italia.

«Беневенто» занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии на текущий момент. В следующем туре команда Филиппо Индзаги сыграет на выезде против «Пармы».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Филиппо Индзаги, Беневенто
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов
Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола