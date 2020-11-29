​В Италии рассказали, за что удалили Морату

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29 Ноября 2020, 12:47,
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В субботу вечером «Ювентус» потерял очки в гостях у скромного «Беневенто», сыграв вничью со счётом 1:1. Уже после финального свистка красную карточку получил нападающий туринской команды Альваро Мората, который открыл счёт в прошедшей игре.
Как сообщает Sky Sport, Мората выразил недовольство арбитру по поводу неназначенного пенальти в ворота хозяев. «Это был досадный пенальти», - сказал испанский нападающий, если верить источнику.
Удаление не позволит Альваро Морате помочь «Ювентусу» в дерби с «Торино». Впрочем, испанец сможет сыграть тремя днями ранее против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Альваро Мората
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