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​В Италии рассказали, за что удалили Морату

29 Ноября 2020, 12:47,

Global Look Press

В субботу вечером «Ювентус» потерял очки в гостях у скромного «Беневенто», сыграв вничью со счётом 1:1. Уже после финального свистка красную карточку получил нападающий туринской команды Альваро Мората, который открыл счёт в прошедшей игре.

Как сообщает Sky Sport, Мората выразил недовольство арбитру по поводу неназначенного пенальти в ворота хозяев. «Это был досадный пенальти», - сказал испанский нападающий, если верить источнику.

Удаление не позволит Альваро Морате помочь «Ювентусу» в дерби с «Торино». Впрочем, испанец сможет сыграть тремя днями ранее против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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Комментарии (1)
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0
overkill666
29 Ноября 2020, 13:23

эмоции... но это было лишним.

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