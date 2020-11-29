​В Италии рассказали, за что удалили Морату

В субботу вечером «Ювентус» потерял очки в гостях у скромного «Беневенто», сыграв вничью со счётом 1:1. Уже после финального свистка красную карточку получил нападающий туринской команды Альваро Мората, который открыл счёт в прошедшей игре.

Как сообщает Sky Sport, Мората выразил недовольство арбитру по поводу неназначенного пенальти в ворота хозяев. «Это был досадный пенальти», - сказал испанский нападающий, если верить источнику.

Удаление не позволит Альваро Морате помочь «Ювентусу» в дерби с «Торино». Впрочем, испанец сможет сыграть тремя днями ранее против киевского «Динамо» в Лиге чемпионов.