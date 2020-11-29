Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Данило: «Ювентус» чувствует, что является самой сильной командой Серии А»

29 Ноября 2020, 00:23,

Global Look Press

Защитник «Ювентуса» Данило высказался после ничейного результата в гостевом поединке чемпионата Италии против «Беневенто» (1:1).

«Думаю, нам нужно заглянуть внутрь себя. Мы провели хороший первый тайм, но после пропущенного гола нам не хватало организации, что ещё больше усложнило ситуацию.

Мы по-прежнему чувствуем себя самой сильной командой Серии А, но мы должны работать лучше», - сказал Данило Sky Sport Italia.

На текущий момент «Ювентус» занимает только пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Впереди у команды Андреа Пирло игра с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Данило
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Комментарии (1)
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deathzetk
29 Ноября 2020, 00:42

по поводу лучшей уже большие сомнения))

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