​Данило: «Ювентус» чувствует, что является самой сильной командой Серии А»

Защитник «Ювентуса» Данило высказался после ничейного результата в гостевом поединке чемпионата Италии против «Беневенто» (1:1).

«Думаю, нам нужно заглянуть внутрь себя. Мы провели хороший первый тайм, но после пропущенного гола нам не хватало организации, что ещё больше усложнило ситуацию.

Мы по-прежнему чувствуем себя самой сильной командой Серии А, но мы должны работать лучше», - сказал Данило Sky Sport Italia.

На текущий момент «Ювентус» занимает только пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Впереди у команды Андреа Пирло игра с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.