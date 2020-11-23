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Агент Мендеш: «Нет таких рекордов, которые Роналду не смог бы побить»

23 Ноября 2020, 15:22,

Global Look Press

Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, предсказывает португальцу блестящий сезон.

- Я много раз говорил и считаю, что мало кто сомневается, что Криштиану Роналду - лучший футболист в истории, он несравненный, - приводит слова Мендеша Tuttosport. - Нет таких рекордов, которые он не смог бы побить. Скоро он станет игроком, который забил больше всего голов в составе национальной сборной.

На счету Роналду 102 гола за пиренейскую команду, что на семь меньше, чем в свое время забил иранец Али Даеи. Криштиану 35 лет, но он начал сезон, как в свой лучший год в мадридском «Реале».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Жорже Мендеш
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